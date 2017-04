Incêndio lavra em duas frentes no Parque Natural da Serra de S. Mamede

Um incêndio florestal deflagrou hoje à tarde no Parque Natural da Serra de S. Mamede, em Portalegre, com as operações de combate a mobilizarem 61 operacionais e 17 viaturas, disse à agência Lusa o comandante operacional distrital.



Segundo Rui Conchinha, o alerta foi dado às 16:09 (hora local) e uma hora e meia depois o fogo estava a lavrar em duas frentes na zona da Rabaça, no concelho de Portalegre. "O combate está a evoluir favoravelmente", afirmou o responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, indicando não haver casas em perigo, nem registo de quaisquer danos pessoais. Rui Conchinha admitiu tratar-se de um incêndio "preocupante por atingir uma zona sensível", que é o Parque Natural da Serra de S. Mamede.