"Incêndio destrói bar no centro histórico de Ponta Delgada" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia - com destaque fotográfico - um incêndio que teve origem no Raiz Club e acabou por consumir o seu interior.

"João Henriques é o novo treinador do Santa Clara", "APASA satisfeita com capturas do atum já realizadas em 2018", "Campanha de angariação de alimentos neste fim de semana", "Revendedores de combustíveis criticam governo", "Identidade açoriana em músicas infantis" e "Regiões da Macaronésia reúnem hoje em cimeira" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.