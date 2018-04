Imprensa desportiva chinesa compara Cristiano Ronaldo a personagem manga Tsubasa

Um dos maiores portais de informação desportiva da China comparou hoje o golo de bicicleta do futebolista Cristiano Ronaldo, frente à Juventus, com as acrobacias de Oliver Tsubasa, personagem de manga japonesa dos anos 1980.

"Foi através da série [Campeões: Oliver e Benji, em Portugal] que muitos de nós, ainda crianças, nos apaixonámos pelo futebol. E até hoje comparamos situações em jogos reais com as acrobacias daquelas personagens", lembra o artigo publicado no portal sports.qq.com.

"O golo de bicicleta de Cristiano Ronaldo fez ou não sentir essa mesma paixão", questiona o artigo, que é ilustrado de uma imagem do jogador português e da personagem manga Oliver Tsubasa a fazerem o mesmo movimento acrobático.

O capitão da seleção portuguesa de futebol ‘C Luo' [Cristiano Ronaldo, em chinês] é o português mais conhecido na China.

Uma das suas contas na rede social chinesa Weibo tem quase um milhão e meio de seguidores.

Cristiano Ronaldo marcou na terça-feira um golo de pontapé de bicicleta, no 2-0 em Turim, que mereceu aplausos até de adeptos da equipa adversária, na vitória por 3-0 do Real Madrid diante da Juventus, para a Liga dos Campeões.

Devido à diferença horária, o jogo foi transmitido durante a madrugada na China, mas imagens do golo do português foram rapidamente difundidas pela imprensa e nas redes sociais do país.

"O mundo parou durante dois segundos", comentou um internauta no Weibo. "Pensava que isto só acontecia nos desenhos animados", disse outro.

Criada em 1981, a série manga "Campeões: Oliver e Benji" estreou em Portugal em 1993, na RTP2, e foi mais tarde reproduzida pelo Canal Panda e pela SIC.

A série de ficção narra as aventuras da seleção japonesa de futebol e do seu capitão, Oliver Tsubasa, e popularizou-se pelos suas jogadas fantásticas e golos e fintas em movimentos acrobáticos.

Segundo um estudo citado pelo sports.qq.com, 70% das crianças japonesas começaram a jogar futebol depois de assistirem àquela série.