Importância da separação do lixo explicada ao mais novos na Povoação

A Câmara Municipal da Povoação prossegue a campanha de sensibilização da população estudantil do concelho para a importância de separação de resíduos e, mais recentemente, foi às crianças do 1º Ciclo de Nossa Senhora dos Remédios que chegou a iniciativa.

O objetivo, explica a nota de imprensa da autarquia, é o de incutir, "nos mais pequeninos, o hábito de separar para depois reciclar".



Nesta atividade, em particular "foi lançado um concurso que tem por objetivo selecionar a melhor maquete de material reciclado de entre as várias turmas dos alunos do 1º Ciclo".



Os resultados do concurso serão apresentados no final de junho do corrente ano.

A Câmara Municipal da Povoação implementou o programa de recolha de resíduos "com a introdução da primeira ação de recolha separativa dos resíduos domésticos para vidro a 31 de outubro de 2011" e, desde então, "já foi possível reciclar 779,4 toneladas de vidro", dá conta a mesma nota.