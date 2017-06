Importadores russos procuram negócios pela primeira vez na região dos vinhos verdes

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) anunciou que vai receber, pela primeira vez, uma comitiva de importadores russos que está de visita à região para conhecer os vinhos de mais de 30 produtores.



A CVRVV avançou em comunicado que, até ao final da visita da comitiva russa, que terminará sexta-feira, estão agendadas reuniões para "analisar possibilidades de negócio para aquele mercado".

Segundo a Comissão, o programa integra "visitas a quintas e adegas, reuniões com enólogos e produtores e momentos de prova técnica ou harmonização, destacando o potencial das castas e o perfil dos Vinhos Verdes".

A mesma comissão sublinha ainda que o mercado de exportação para a Rússia é recente e tem crescido exponencialmente no últimos cinco anos, "com vendas acima dos 150 mil euros anuais, e com Portugal a ocupar a décima posição como fornecedor para aquele país".

A Rússia é um dos países com maiores índices de consumo de bebidas alcoólicas do mundo, situando o consumo de vinho nos cinco a sete litros per capita, registando, segundo o comunicado da CVRVV, "uma tendência crescente para a integração do consumo de vinhos na cultura gastronómica".