Imigrantes dizem que nova lei não está a ser cumprida

O incumprimento da legislação nos canis municipais dos Açores, e o desconhecimento por parte da Região do número de açorianos em risco de serem deportados dos EUA são outros assuntos de destaque na capa da edição de hoje, onde também se noticia que a Ordem dos Advogados pediu ao Representante da República que exerça influência junto do Governo da República para solucionar problemas da justiça no arquipélago; que as seguradoras vão rejeitar segurar navios envolvidos na pesca ilegal; e ainda que os lesados do Banif recorreram à Justiça.

O Desporto noticia na primeira página que a União Sportiva está empenhada em ser campeã.