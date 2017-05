Imagem do Santo Cristo volta a percorrer hoje ruas de Ponta Delgada

A imagem do Santo Cristo volta hoje a percorrer as ruas de Ponta Delgada, nos Açores, numa procissão que este ano conta com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Esta procissão, com a imagem do 'Ecce Homo', começa às 15:30 locais (mais uma hora em Lisboa) no Santuário da Esperança, no Campo de São Francisco, e, uma hora depois, sai a imagem do Santo Cristo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que se desloca pela primeira vez aos Açores enquanto chefe de Estado, vai integrar a dianteira do cortejo cívico, juntamente com o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, a presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luís, e o chefe do Governo Regional, Vasco Cordeiro.

Antes, o chefe de Estado desloca-se, pelas 14:30 ao Jardim Botânico José do Canto, também em Ponta Delgada, onde vai plantar uma árvore.

A primeira procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres remonta a 1700, ano em que a ilha de São Miguel foi abalada por "fortes e repetidos tremores de terra".

"Duravam estes há já vários dias quando a Mesa da Misericórdia e grande parte da nobreza da cidade, verificando que os terramotos não cessavam, resolveram ir à portaria do Mosteiro da Esperança para levarem, em procissão, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres", refere um guia da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

A procissão, na qual participam milhares de pessoas, e que ocorre sempre no quinto domingo depois da Páscoa, respeita, ainda hoje, o itinerário inicial.

O cortejo com a imagem do Santo Cristo, que este ano levará uma capa em veludo vermelho oferecida por um jovem seminarista, passará pelos antigos conventos da cidade e algumas igrejas paroquiais, incorporando-se ainda dezenas de bandas de música e representantes das principais instituições civis, religiosas e militares do arquipélago, num percurso de vários quilómetros ornamentado por tapetes de flores.

As festas são presididas por Edgar da Cunha, bispo de Fall River, Estados Unidos da América, onde reside uma grande comunidade de açorianos.

Os festejos, que decorrem até quinta-feira, atraem pessoas de todas as ilhas açorianas, de vários pontos do país e das comunidades de emigrantes.