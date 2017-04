Ilhéu da Vila recebe Red Bull Cliff Diving a 9 de julho

A etapa açoriana de saltos para a água a grandes alturas será a segunda paragem do calendário de 2017 do Red Bull Cliff Diving World Series, composto por um total de seis provas.



Os melhores "cliff divers" chegam a São Miguel depois da prova inaugural a 24 de junho em Innis Moor, na Irlanda, com o ilhéu de Vila Franca do Campo a marcar presença no panorama internacional pelo sexto ano consecutivo, depois da estreia em 2012.

Seguem-se as provas em Itália (Polignamo a Mare) a 23 de julho, Estados Unidos da América (Texas) a 3 de setembro, Bósnia Herzegovina (Mostar) a 16 de setembro), terminando no estreante Chile (Lago Ranco), a 21 de outubro.

O britânico Gary Hunt e a australiana Rhiannan Iffland são os atuais campeões.