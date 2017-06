Ilhas do grupo oriental sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso amarelo para o grupo oriental dos Açores devido à previsão de chuva forte.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo para as ilhas de São Miguel e Santa Maria vigora entre as 13:00 e as 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

O IPMA justifica a emissão do aviso devido à “intensificação de uma superfície frontal fria a sul do arquipélago” que “poderá provocar precipitação pontualmente forte” nas próximas horas naquelas duas ilhas.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave de uma escala de três, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.