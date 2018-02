Ilhas das Flores e do Corvo sob aviso amarelo devido a agitação marítima

As ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores, estão sob aviso amarelo, hoje, durante a noite e madrugada, devido à agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Entre as 19:00 (hora local, mais uma em Lisboa) de hoje e as 06:00 de amanhã de domingo, são esperadas ondas de noroeste que poderão chegar aos seis metros, nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), adiantou o IPMA, em comunicado de imprensa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já tinha alertado para uma descida acentuada da temperatura este fim de semana nos Açores, onde podem ocorrer fenómenos de queda de granizo e neve.

"Os Açores ficarão sob a influência de uma massa de ar polar com a possibilidade de queda de granizo nos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) no sábado e no domingo no oriental (São Miguel e Santa Maria)", explicou a meteorologista Rita Mota.

Estão previstas para hoje temperaturas mínimas de seis graus nas Flores, sete na Horta (Faial), oito em Angra do Heroísmo (Terceira) e nove em Ponta Delgada (São Miguel).

As ilhas do grupo oriental estiveram sob aviso amarelo, devido às previsões de chuva forte, esta madrugada.