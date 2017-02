Ilha do Pico vai ter segunda viatura SIV até final do ano

O Governo dos Açores prevê que até ao final deste ano o Pico possa ter uma segunda viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), cuja aquisição será feita pela Associação de Municípios da ilha, foi hoje anunciado.



“Em condições normais e cumpridos todos os trâmites administrativos e processuais, a referida viatura SIV estará ao serviço até ao final do corrente ano de 2017”, refere o executivo açoriano, acrescentando que está a decorrer o processo de aquisição do veículo pela Associação de Municípios da Ilha do Pico, em articulação com o Governo Regional.

A informação consta na resposta ao requerimento feito pelo deputado único do PCP na Assembleia Legislativa Regional, João Paulo Corvelo, e hoje tornada pública na página na Internet do parlamento açoriano.

No requerimento, o parlamentar pergunta sobre a previsão de entrada em funcionamento da segunda viatura SIV nesta ilha, se a única viatura que existe atualmente está a funcionar 24 horas/dia e se estão assegurados todos os meios humanos necessários para este serviço.

De acordo com o Governo Regional, esta viatura está a funcionar “durante 16 horas, das 08:00 às 24:00 horas”, sendo que “o transporte urgente de doentes está assegurado 24 horas pelas associações humanitárias de bombeiros voluntários”.

Relativamente aos meios humanos, o executivo respondeu que a viatura SIV do Pico tem ao serviço 14 enfermeiros e 14 tripulantes de ambulância de socorro (TAS).

“Mais se informa que o serviço é assegurado através de escalas por turno, constituídas por equipas de um enfermeiro e um TAS”, refere o Governo Regional, frisando que “o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores tem vindo a encetar esforços juntos bombeiros e TAS da ilha do Faial e Pico, no sentido de ultrapassar as atuais dificuldades, de forma a assegurar o serviço SIV por 24 horas”.

Em dezembro de 2015, a Associação de Municípios da Ilha do Pico, que reúne os concelhos da Madalena, Lajes e São Roque, anunciou que pretendia adquirir, no primeiro trimestre de 2016, uma viatura SIV para assegurar melhores condições de saúde à população, um investimento de cerca de 75 mil euros que está por concretizar.

A ilha do Pico, a segunda maior do arquipélago em termos de área, tem cerca de 15 mil habitantes e dispõe de uma viatura SIV, adquirida pelo Governo Regional, que está adstrita ao centro de saúde de São Roque.

Fonte da Secretaria Regional da Saúde referiu à agência Lusa que também as ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, as três com hospital, já dispõem de viaturas SIV.