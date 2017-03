Ilha de São Jorge organiza festival dedicado ao queijo

A ilha de São Jorge vai acolher um festival de queijos, de sexta-feira a 9 de abril, que incluirá ementas especiais nos restaurantes e uma feira com degustação e venda do produto, mas também formações e palestras.



"O objetivo é promover os queijos e também a nossa restauração, para que seja implementada uma tábua de queijos e alguns pratos com queijo. Acho que é um produto que temos de valorizar, num momento em que São Jorge tem aumentado a sua produção e está com alguma dificuldade em escoar o seu produto", adiantou, em declarações à Lusa, João Paulo Oliveira, presidente do núcleo empresarial da ilha de São Jorge da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, que organiza a iniciativa.

O "Azorean Cheese Fest" arranca com a "Semana do Queijo", em que alguns restaurantes da ilha de São Jorge adotam ementas especiais, com tábuas de queijos e pratos que incluem o produto, até 09 de abril.

O evento foi antecedido de uma formação de curta duração em cozinha e serviço de sala, em que participaram 12 profissionais de restauração.

Para João Paulo Oliveira, apesar de o queijo de São Jorge já ter alguma projeção, fruto da sua qualidade e dos prémios que tem vencido, é necessário promovê-lo junto de quem visita a ilha.

"O queijo de São Jorge já tem algum nome, mas, se os turistas vão ao restaurante e lhes dão o queijo para que eles o provem, é um cartaz para que depois possam visitar as unidades fabris e o possam adquirir e levar consigo. Quanto mais publicidade houver, melhor para o produto", frisou.

Os Açores, com 2,5% do território nacional, produzem cerca de 30% do leite do país e 50% do queijo.

Com o fim das quotas leiteiras, em 2015, registou-se um aumento da produção de queijo em São Jorge, o que tem provocado alguns problemas de escoamento, mas o presidente do núcleo empresarial acredita que o constrangimento é pontual.

"Acho que será passageiro e que dentro de pouco tempo será regularizado, e que haverá mercado para o queijo que neste momento temos em São Jorge em 'stock'", disse.

As estratégias para o aumento das vendas do queijo de São Jorge deverão ser um dos temas em debate no fórum que se realiza no âmbito do "Azores Cheese Fest", no dia 07 de abril.

É esperada na iniciativa mais de uma dezena de produtores de queijo das ilhas do Faial, Pico, Terceira, São Miguel, Graciosa e São Jorge.

O objetivo do debate, segundo João Paulo Oliveira, é "identificar constrangimentos, encontrar soluções e possibilitar eventuais parcerias de forma a valorizar o queijo produzido nos Açores, e aumentar as suas vendas".

A discussão continua no dia seguinte com várias palestras sobre o queijo, entre as 09:30 e as 19:30.

A conferência será dividida em três painéis: um sobre a história do queijo e a sua ligação ao turismo, outro sobre exportação do produto e outro sobre as tendências e novas oportunidades.

Na Escola Profissional da Ilha de São Jorge, onde decorrerão as palestras, haverá ainda espaço para a degustação e venda de queijos e outros produtos regionais e para a realização de 'show cookings' sobre queijo.