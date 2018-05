Iker Casillas confirma que fica mais uma época no FC Porto

“Uma época mais”, escreveu Casillas na sua conta oficial do Instagram, em que aparece numa fotografia com a camisola de guarda-redes do FC Porto e com uma imagem do símbolo do clube.

O internacional espanhol vai assim cumprir a sua quarta temporada no FC Porto e em Portugal, quando a imprensa desportiva falava que o guardião poderia rumar aos Estados Unidos e continuar carreira na liga norte-americana (MLS).

Formado no Real Madrid, Casillas passou 15 anos na equipa principal dos ‘merengues’, antes de rumar ao FC Porto, em 2015/16, tendo esta temporada ajudado os ‘dragões’ a conquistarem o título de campeão nacional.