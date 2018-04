Santa Clara empata a zero com o Arouca

Santa Clara e Arouca empataram esta quarta-feira, no Estádio de São Miguel, a zero bolas num jogo sem ocasiões de golo e a contar para a 33.ª jornada da II Liga de futebol. Os açorianos continuam na segunda posição, na véspera de visitarem a casa do lider Nacional.

MINUTO 90

Árbitro apita para o final e o jogo termina sem golos



MINUTO 77

Mais bola para o Santa Clara nos últimos instantes, mas sem conseguir furar o bloco baixo do Arouca.



MINUTO 73 - SUBSTITUIÇÃO AROUCA



Sai Bukia, entra Barnes, troca por troca no Arouca.



MINUTO 69 - DISCIPLINA VÍTOR ALVES

Amarelo para Bruno Alves, por puxão a Vítor Alves.



MINUTO 67

Fernando cruza rasteiro da direita mas não surge ninguém a desviar para a baliza. O lance inicia-se num grande movimento de Vítor Alves, primeiro a roubar a bola ao extremo e depois a assistir Fernando.



MINUTO 66

VÍTOR ALVES!! Novo canto na esquerda, a bola sobra para o segundo poste onde Vargas atira mas o lateral direito corta para canto...



MINUTO 65

QUE PERIGO!!!! Canto na esquerda de Palocevic, junto ao primeiro poste, Marco Pereira vai ao chão e defende, mas bate contra o poste. Está recuperado!



MINUTO 61 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo a Pacheco.



MINUTO 60 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saí Thiago Santana, entra Clemente.



MINUTO 55 - DISCIPLINA AROUCA

Amarelo a Benny



MINUTO 50

João Reis ganha uma falta na direita do ataque. Santa Clara regressa dos balneários mais acutilante nas ações e mais rápido com a bola.



MINUTO 48

Fernando! Arrancada na direita, passa por uma defesa mas tenta a assistência para Santana quando podia tentar rematar à baliza do Arouca.



MINUTO 46

Tudo na mesma nas duas equipas. Primeiro canto da segunda parte e para o Santa Clara.



RECOMEÇA A PARTIDA



Nulo inicial persiste, depois de uma primeira parte sem ocasiões de golo de lado a lado. A chuva e o vento está a prejudicar a partida, apesar do Arouca estar a conseguir saber retirar mais do relvado, pousando a bola no chão, ao invés do Santa Clara que está a apostar nas transições rápidas, sem sucesso.



INTERVALO



MINUTO 45

Hugo Miguel dá mais 2 minutos para esta primeira parte.



MINUTO 42

O avançado Thiago Santana vê o 5.º amarelo da época e falha, assim, a deslocação até à Madeira, no próximo domingo, para jogar contra o Nacional.



MINUTO 42 - DISCIPLINA

Amarelo a Thiago Santana e Ericson, por pegaram-se após falta sobre Ruben Saldanha.



MINUTO 41

Mais Arouca nos últimos minutos, mas sem criar perigo para a baliza açoriana.



MINUTO 36

Banco do Arouca reclama uma grande penalidade, mas Hugo Miguel assinala que foi simulação de Bukia.



MINUTO 31

Livre direto batido por Minhoca, em balão, mas a bola chega sem perigo às mãos de Bracalli



MINUTO 26

Mais bola do Arouca, neste momento, a ganhar a luta do meio-campo.



MINUTO 22

Nada a assinalar de interesse a meio da primeira parte. Nenhuma ocasião de golo para qualquer equipa. Jogo para já muito mastigado no meio-campo.



MINUTO 20 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Sai João Pedro, lesionado, entra Marcelo Oliveira



MINUTO 19

Marco sobe e segura um livre do Arouca batido na esquerda. Depois, sofre um toque na reposição de bola, falta devidamente assinalada por Hugo Miguel



MINUTO 16

Livre batido na direita por Palocevic para a área açoriana, Vítor Alves alivia.



MINUTO 15 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para João Pedro, chegou tarde e derrubou um adversário. Entretanto, Carlos Pinto prepara-se para fazer a primeira substituição, pois o central Marcelo Oliveira está a aquecer.



MINUTO 4

João Reis a meter em profundidade para Fernando mas o central antecipa-se e corta pela linha.



MINUTO 2

Jogo interrompido para prestar assistência a Fernando, depois de uma bola dividida. Já está recuperado o avançado.



COMEÇA A PARTIDA



O Santa Clara vai começar de jogo a jogar de Norte para Sul, o Arouca sai com a bola.



As três formações trajam todas o equipamento principal: o Santa Clara com camisola e meias vermelhas e calção branco; o Arouca de camisola e meia amarela e calção azul; e os árbitros todos de preto.



Entram as três equipas no relvado, debaixo dos aplausos do público e da chuva que continua a cair.



O tempo e, principalmente, a hora do jogo (16h00) deverá afastar algum público do estádio, que para já tem uma assistência abaixo dos últimos jogos, com cerca de mil pessoas.



Vai caindo uma chuva persistente em São Miguel, que será um factor a ter em conta no jogo de hoje. A temperatura, essa, está agradável.



Já o AROUCA vai a jogo com: Rafael Bracali; João Amorim, Deivison, Benny, Vítor Costa, Ericson, Bruno Alves, Palocevic, Bukia, Jefre, Vargas e Roberto.

No banco o técnico Miguel Leal tem: Gasparotto, Barnes, Ohemeng, Bertaccini, Areais, Lúcio e Massaia.



O SANTA CLARA vai alinhar com: Marco; Vítor Alves, Accioly, João Pedro e Igor; Pacheco, Minhoca, Ruben Saldanha e João Reis; Fernando e Thiago Santana

No banco Carlos Pinto tem como opções: Rodolfo, Marcelo, Osama Rashid, Clemente, Pineda, Dani Coelho e Rafael Batatinha



JÁ ONZES OFICIAIS!



De fora, por ter visto o quinto amarelo frente ao Leixões no domingo passado, fica o médio Diogo Santos.

O jogo marca o regresso do iraquiano Osama Rashid e do guardião Serginho às opções, figurando ambos na lista de convocados do técnico Carlos Pinto para hoje, dois meses e meio e um mês, respectivamente depois de terem sofrido lesões.

O duelo entre o segundo e terceiro classificado, Santa Clara e Arouca, respetivamente, será o prato forte da ronda de hoje.