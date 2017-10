II Festival de Bandas da Relva arranca na sexta-feira

O II Festival de Bandas da Relva, no concelho de Ponta Delgada, Açores, organizado pela Filarmónica Nossa Senhora das Neves, decorre na sexta-feira e no sábado

Na sexta-feira, o programa arranca pelas 20:00 locais com a atuação do Conservatório Regional de Ponta Delgada e da Banda Militar dos Açores.

No dia seguinte, às 18:00, está prevista uma palestra, sobre “Filarmónicas dos Açores e sua importância”, seguindo-se o concerto com a Banda Lira Nossa Senhora do Rosário, Filarmónica Marcial União Progressista de Vila Franca do Campo, Lira Nossa Senhora da Estrela e pela Filarmónica Nossa Senhora das Neves.