"Igreja pede menos assistencialismo e mais emprego" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que, para o Serviço Diocesano da Pastoral Social, criar um programa para apoio a projetos de economia solidária ajudaria a erradicar a pobreza.



"150 mil lâmpadas dão brilho especial às Festas do Santo Cristo" é a manchete fotográfica. "Obra de 32 ME no porto de Ponta Delgada", "Dono de casa de strip em prisão preventiva", "Autarquia da Ribeira Grande reage ao Ideal", "Fortuna critica atual modelo de transportes marítimos" e "Lavradores desafiam Unileite a subir preço" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.