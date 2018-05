Igreja do Espírito Santo da Lomba do Alcaide reaberta ao culto

A Igreja do Espírito Santo da Lomba do Alcaide, do concelho da Povoação, já retomou funções, depois de ter sofrido obras de beneficiação que totalizaram 47 mil euros.

"A partir de agora, toda a população tem a merecida possibilidade de usufruir de melhores condições num espaço que nos merece toda a atenção e carinho, não só porque permite uma cada vez maior afirmação da religiosidade do nosso povo, mas também porque é aqui nesta casa que se fortalecem os laços que nos unem enquanto comunidade”, declarou o Presidente da Câmara da Povoação, citado por uma nota de imprensa da autarquia.

Pedro Melo, que falava na inauguração das obras de reabilitação e remodelação da igreja, reconheceu ainda "o dinamismo do Padre André Resendes" que em conjunto com a população daquela freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, "foram determinantes para promover a melhoria e dignificação deste espaço”.



"A remodelação do sistema elétrico e do som, substituição do altar e do ambão, melhoramento do piso e das sacristias, remodelação das janelas e portas laterias" são algumas das obras que a igreja sofreu e que constam na nota de imprensa da Câmara Municipal da Povoação,.