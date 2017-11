Igreja do Colégio acolhe terceiro Encontro de Escolas de Viola da Terra

Nesta edição, o cartaz do evento sugere um fim-de-tarde passado ao som da Classe de Conjuntos de Viola da Terra do Conservatório Regional de Ponta Delgada (CRPD) e da Escola de Violas da Terra da Fajã de Baixo. Além disso, o serão musical vai contar ainda com as apresentações individuais dos jovens alunos da Classe de Viola do CRPD e com a participação especial dos músicos Jorge Manuel Furtado, Rodrigo Furtado e Jorge Valério.

O Encontro de Escolas de Viola da Terra é organizado pela Associação de Juventude Viola da Terra e, no dia, a entrada será gratuita.