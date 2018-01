Idosos da Ajuda da Bretanha lançam livro de quadras

A sessão vai decorrer naquele mesmo centro, pelas 17h30, um dos maiores e antigos do concelho de Ponta Delgada.

Segundo uma nota informativa, o livro foi editado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada e condensa uma antiga ambição dos utentes daquele centro de convívio, que está a celebrar 20 anos.

A apresentação do livro estará aberta ao público e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro.