Identificadas 24 das 62 vítimas mortais e sem casos de estrangeiros

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, disse que já foram identificadas 24 das 62 vítimas mortais, revelando que das identificações feitas até ao momento não há nenhum estrangeiro.



Em relação ao número de vítimas do incêndio que deflagrou na tarde de sábado em Pedrógão Grande e que alastrou aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, os números mantêm-se inalterados até ao momento, com o registo de 62 vítimas mortais e 62 feridos.