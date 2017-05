Identificada uma criança entre os mortos no atentado de Manchester

Uma das vítimas mortais do atentado de segunda-feira em Manchester, noroeste de Inglaterra, é uma criança de oito anos e pelo menos 12 dos 59 feridos são crianças com menos de 16 anos, anunciaram fontes oficiais.



O condado de Lancashire anunciou ao princípio da tarde que uma menina de oito anos, Saffie Rose Roussos, está entre as 22 vítimas mortais do ataque, perpetrado no final de um concerto ‘pop’ a que assistiam muitas crianças e jovens.

Segundo a imprensa, Saffie Rose Roussos assistia ao concerto com a mãe e uma irmã, que ficaram feridas no atentado.

David Ratcliffe, diretor clínico do serviço de ambulâncias North West Ambulance Service anunciou, por seu lado, que há pelo menos 12 crianças menores de 16 anos entre os feridos no ataque, segundo o jornal The Guardian.

Pelo menos 22 pessoas morreram, além do atacante, e 59 ficaram feridas neste atentado.

O comandante da polícia de Manchester, Ian Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que “transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade”.

Fez-se explodir junto de uma das saídas da Manchester Arena onde terminava um concerto da cantora ‘pop’ norte-americana Ariana Grande.

As autoridades britânicas, que estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo”, já anunciaram a detenção de um homem de 23 anos alegadamente relacionado com o atentado.

O atentado foi entretanto reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.