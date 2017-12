Hoteleiros estimam taxas de ocupação de 80% para a passagem de ano nos Açores

As taxas de ocupação nas unidades hoteleiras do arquipélago açoriano para a passagem de ano deverão situar-se nos 80%, com a procura pelo destino Açores a consolidar-se por altura das festividades do Natal.





“Estou convencido que chegaremos ao final do ano com taxas de ocupação próximas dos 80%. Os Açores já começam a ter alguma procura para a passagem de ano devido às condições naturais do arquipélago que permitem um contacto com a natureza”, afirmou o delegado nos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal, Fernando Neves, em declarações à agência Lusa.

O responsável explicou que a taxa de ocupação hoteleira no período de Natal "é sempre menor" por ser uma altura do ano que, preferencialmente, as pessoas passam em família, mas já para a passagem de ano os hotéis nos Açores "estão a registar alguma procura", embora ainda "existam lugares disponíveis" nas unidades hoteleiras para o 'réveillon'.

“As taxas de ocupação para este período deverão ficar ligeiramente abaixo do ano passado, já que ultrapassamos os 80%. Mas, este ano é preciso ter em conta que se registou um aumento do número de camas, com a construção de mais hotéis e a abertura de muitos espaços de alojamento local”, sustentou Fernando Neves.

De acordo com o delegado nos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal, São Miguel, a maior ilha, é aquela que "se destaca" em termos de procura para a passagem de ano.

Contudo, "as unidades hoteleiras do Faial também estão a registar alguma procura, embora com níveis mais baixos do que São Miguel, e a Terceira também", acrescentou o responsável, considerando, no entanto, ser necessária "uma maior promoção e divulgação das potencialidades do arquipélago" para "reduzir a sazonalidade".

“O nosso outono e inverno são agradáveis. E penso que existem todas as potencialidades para que, com algum dinamismo, consigamos reduzir a sazonalidade”, reforçou.

O presidente da Associação Turismo dos Açores (ATA), Francisco Coelho, salientou que praticamente todos os operadores estão a vender o destino Açores para a passagem de ano e já integrando o próximo Carnaval.

"Todos estes operadores que trabalham os Açores estão a fazer uma grande divulgação do arquipélago", disse Francisco Coelho, em declarações à Lusa, assegurando que a passagem de ano nas ilhas "é cada vez mais um destino procurado e uma referência no mercado nacional".

O responsável adiantou ainda que, como habitualmente, a ATA promoveu campanhas para divulgar a passagem de ano no arquipélago dos Açores junto dos operadores nacionais.

"Além disso, a TAP, que faz uma ligação a quase todas as capitais europeias, está a promover os Açores como destino também de final de ano", indicou, explicando que os pacotes para as viagens e estadias nos Açores são organizados e comercializados pelos operadores, cabendo à ATA incentivar a promoção do destino Açores no exterior.