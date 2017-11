Hotelaria “perdeu” milhões por não subir preços, é a manchete do Açoriano Oriental. Estudo indica que, entre 2012 e 2016, os hotéis nos Açores, Madeira e Norte não acompanharam o aumento da procura com a subida dos preços

Na capa, o matutino destaca ainda que Câmara da Ribeira Grande estranha retirada da gestão da Caldeira Velha. Foto manchete evidencia a greve dos professores com pouca adesão. Outros: Detida mulher por causa de incêndio na Lagoa, CGTP diz que desemprego reduz à custa dos precários, Concurso para projetos de investigação com 3,3 ME e Guilherme Sobral na Seleção de Sub-15