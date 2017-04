Hotéis com lotação esgotada para a Páscoa, é a manchete do Açoriano Oriental. Unidades hoteleiras da Região estão cheias. Associação de Hotelaria de Portugal considera que abril será um dos melhores meses de sempre no turismo. Ponta Delgada é o destino preferido



255 mil euros para requalificar Biblioteca Ernesto do Canto de Ponta Delgada é titulo da foto de capa. Atlânticoline começa a navegar a 18 de maio; Sismo de 4,3 na escala de Richter sentido nos Mosteiros e Freguesias dos Açores nas 7 Maravilhas de Portugal, Carlos Pinto já prepara próxima época do Santa Clara e união Micaelense reclama mais apoios para Torneio Infantil, são outros títulos de Capa