Hospital de Ponta Delgada participa em rastreio nacional ao cancro da pele

O Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada participa, através do Serviço de Dermatologia, no Rastreio Nacional ao Cancro de Pele, incluído no programa europeu do euromelanoma de 2017.



Uma nota do hospital adianta que o rastreio se realiza na quarta-feira, entre as 08:30 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 13:30, na Consulta Externa-Polivalente. O rastreio, segundo a maior unidade de saúde dos Açores, será efetuado por dermatologistas, com o objetivo de despistar eventuais lesões suspeitas e identificar pessoas pertencentes a grupos de risco, mas as inscrições são limitadas.