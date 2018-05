Hospital iça bandeira da Cruz Vermelha para denunciar crise na saúde na Venezuela

A bandeira foi içada na entrada do hospital César Rodríguez de Guaraguao e nela pode ler-se a mensagem "SOS saúde", indicouVenezu.

O vice-presidente da Sociedade Médica local, Pedro Potella, afirmou que 80% das atividades médico-assistenciais do hospital estão paralisadas desde fevereiro último, devido à falta de materiais hospitalares e medicamentos, apesar de o hospital depender do Instituto Venezuelano da Segurança Social.

Segundo o diário venezuelano El Nacional, funcionários da Polícia Nacional Bolivariana impediram, na terça-feira, durante a marcha do Dia do Trabalhador, um grupo de sindicalistas e opositores de se aproximarem da sede da Cruz Vermelha, no centro de Caracas.

O grupo pretendia pedir à Cruz Vermelha que içasse "a bandeira de emergência, para que fossem ativados os protocolos de ajuda humanitária", acrescentou.