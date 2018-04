Hospital da Terceira tem nova diretora clínica

A nova Diretora Clínica, substitui no cargo Maria Ornelas Bruges Armas, e é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, exercendo funções de Assistente Hospitalar de Medicina Interna desde maio de 2012.

"Entre 2013 e 2014, foi responsável pela Formação no Serviço de Medicina Interna, sendo atualmente orientadora de três internos, no âmbito da formação específica em Medicina Interna", faz saber uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS).



Alexandra Freitas é membro da Comissão de Catástrofe do HSEIT e do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência aos Antimicrobianos.

Desde novembro de 2017, conclui a nota do GACS, "é a representante do hospital nas Equipas de Coordenação Local da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados das ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge".