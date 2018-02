Hospitais com dificuldade em reduzir listas para cirurgias

Açoriano Oriental desta sexta-feira destaca as afirmações do secretário regional da Saúde no parlamento

Nesta edição, o leitor pode ficar a saber mais sobre os projetos experimentais do Grupo Marques, e sobre o que pensa o autarca do Corvo sobre a necessidade de um refeitório na escola do Corvo, e ainda ficar a conhecer a iniciativa da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada de estudar o potencial dos concelhos de São Miguel e Santa Maria.

A proposta de criação de um fundo para cobrir perdas resultantes de sismos, os novos eventos que a Câmara Municipal da Lagoa vai promover este ano, e o trabalho que já permitiu identificar mais de 220 variedades de camélias antigas são outros assuntos sobre os quais poderá ler no jornal que está hoje nas bancas e acessível online para assinantes.