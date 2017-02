Hóspedes e dormidas na hotelaria em Portugal sobem quase 10% em 2016

A atividade turística em Portugal evoluiu positivamente em 2016, com o número de hóspedes a aumentar 9,8% para 19,1 milhões e as dormidas 9,6% para 53,5 milhões, em termos homólogos, divulgou hoje o INE.



O Instituto Nacional de Estatística (INE) avança também que em dezembro de 2016 a hotelaria registou 1,1 milhões de hóspedes e 2,5 milhões de dormidas, correspondentes a subidas de 8,1% e 11%, respetivamente, no entanto inferiores às de novembro (de 12,9% e 14,9%, respetivamente).

Já no conjunto de 2015, o INE diz que a subida de hóspedes foi de 8,1% e a de dormidas de 6,5%.

Em todo o ano de 2016, as dormidas de residentes cresceram 5,2%, para 15,2 milhões, aumento aproximado ao do ano anterior, e as de não residentes subiram 11,4%, para 53,5 milhões (mais 3,9 milhões de dormidas face a 2015), com estas a representarem 71,5% do total (70,4% em 2015).

"Considerando a evolução das dormidas nos últimos dez anos, os resultados de 2016 face a 2006 foram superiores em 23,4% para os residentes e 51,8% para os não residentes. Em 2006, as dormidas de não residentes representaram 67,1% do total, enquanto em 2016 esse peso aumentou para 71,5%", compara a nota do INE.

Os proveitos totais aumentaram 17% e os de aposento 18%, o que superou o aumento verificado em 2015, de 13% e 14,7%, respetivamente.

Em 2016, a estada média foi 2,81 noites, com ligeira redução de 0,2%, face a variações de -1,5% em 2015 e -1,2% em 2014, enquanto a taxa líquida de ocupação-cama fixou-se em 48,6%.

Já quanto aos dados de dezembro, a hotelaria registou 1,1 milhões de hóspedes e 2,5 milhões de dormidas, o que significa aumentos homólogos de 8,1% e 11%, inferiores aos de novembro (12,9% e 14,9%).

As dormidas do mercado interno aumentaram 5% (901,5 mil), em linha com o mês anterior (5,3%), enquanto os mercados externos desaceleraram 14,8% (1,6 milhões de dormidas) face a novembro, quando subiram 19,2%, em parte devido a um importante evento internacional - a Web Summit - ocorrido nesse mês.

A estada média aumentou 2,7%, para 2,35 noites, tal como a taxa de ocupação-cama subiu 1,7 pontos percentuais (29,8%).

Os proveitos totais atingiram 136 milhões de euros e os de aposento 89,8 milhões de euros (subidas de 15,1% e de 16,1%), desacelerando face ao mês anterior (24,1% e 26,6%).

As dormidas em hotéis cresceram 12,7% e representaram 72,7% das dormidas totais, destacando-se as unidades de quatro estrelas, onde as dormidas aumentaram 16,4%.

O aumento nos hotéis-apartamentos "foi também significativo", de 13,6%, tendo esta tipologia um peso de 12,2% no total de dormidas. As pousadas também registaram um crescimento de 20,4%.

Os treze principais mercados emissores representaram 82,9% das dormidas de não residentes em dezembro e apresentaram resultados maioritariamente positivos: Reino Unido (18,9% do total de não residentes; mais 15,8% face a novembro), Espanha (decresceram 3,8% em dezembro, contrariando os resultados dos últimos meses, mas mantendo-se o segundo maior mercado), Alemanha (desacelerou ligeiramente, com uma subida de 12,5%), França (crescimento de 18,2%), Brasil (acréscimo de 74,4%), Estados Unidos e Polónia (ambos com subidas de 25,1%), assim como os Países Baixos (aumento de 20,9%).

Relativamente a dezembro, são ainda de referir os aumentos de dormidas da Irlanda (17,4%) e Suíça (14,8%), países que para 2016 evidenciaram subidas de 11,1% e 15,2%.

A Suécia teve a redução mais marcante em dezembro (-7,4%), tendo sido o país, entre os principais, com o aumento menos expressivo em 2016 (5,1%).

Em termos anuais verificou-se um aumento de 18% para as dormidas de França e cerca de 10% para o Reino Unido e Alemanha.

Destacam-se ainda as evoluções dos mercados norte-americano e polaco (20,8% e 20,1%, respetivamente), enquanto os mercados brasileiro e holandês refletiram aumentos de 13,7% e 13,4%, respetivamente.

Os resultados preliminares de 2016 apresentam o mesmo conjunto de treze países mais relevantes face a 2015, verificando-se, contudo, que os EUA ultrapassaram a Itália, tal como a Polónia relativamente à Suíça.

As dormidas aumentaram no conjunto de 2016 em todas as regiões, com destaque para os Açores (21,1%), Norte (12,8%) e Alentejo (10,8%).

Nas três principais regiões turísticas os aumentos de dormidas totais em 2016 superaram os de 2015, tendo sido de 9% no Algarve, 7,2% na Área Metropolitana de Lisboa e 9,8% na Madeira.

Em 2016, o acréscimo de dormidas face a 2015 totalizou 4,7 milhões, com os contributos principais do Algarve, Área Metropolitana de Lisboa, Norte e Madeira.