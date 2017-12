Horta comemora Dia Internacional da Cidade Educadora

A Câmara Municipal da Horta, numa cerimónia que decorreu nos Paços do Município, esteve a comemorar o Dia Internacional da Cidade Educadora e aproveitou a data para hastear, pela primeira vez, a bandeira de 'Cidade Educadora', um galardão que recebeu em agosto de 2017.

A cidade da Horta aderiu ainda à Associação Internacional das Cidades Educadoras que firmou o compromisso das cidades Educadoras através do Manifesto dos Autarcas.

“A cidade da Horta é a única do grupo Central que aderiu a esta associação e isso acontece por considerarmos que todos devemos ser educadores nas nossas áreas de intervenção, pois uma cidade educadora é um compromisso de todos nós, para que o nosso concelho se desenvolva de forma sustentável e com base no conhecimento”, disse o presidente da Câmara Municipal da Horta na ocasião, citado por uma nota de imprensa da autarquia.



O direito à educação é o mote deste ano, com uma atenção específica à educação da primeira infância, gerador de um espaço de construção de convivência e coesão.