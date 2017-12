Horta assina protocolo de cooperação financeira com Bombeiros do Faial

A Câmara Municipal da Horta e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial (AHBVF) assinaram, na passada quarta-feira, nos Paços do Concelho da Horta, um protocolo de cooperação financeira no valor de 5.610,96 euros.

De acordo com nota de imprensa da autarquia em questão, o protocolo prevê "o apetrechamento com equipamento técnico especial do grupo de Salvamento em Grande Ângulo, do Grupo de Salvamento Aquático e do Grupo Cinotécnico de Busca e Salvamento", tendo José Leonardo Silva afirmado que tem sido feito “um esforço para reforçar a Proteção Civil Municipal".

Para o autarca, a assinatura deste documento, para além de sinalizar o reforço da parceria com os bombeiros, permite ainda "antecipar questões que possam surgir no sentido de melhorar os serviços e de prestar um serviço mais efetivo à população”, uma vez que o protocolo em causa "permite à AHBVF dotar as suas valências com mais e melhores meios de proteção à população".



Na ocasião, José Leonardo Silva afirmou ainda que, desta forma, estarão "assegurados os apoios necessários à realização de um trabalho ainda mais visível, sistemático e fundamental na proteção das nossas gentes, um trabalho que, na maior parte das vezes, é feito no escuro, sem grandes alardes mas que pode e deve merecer o

respeito e a admiração de todos nós”.