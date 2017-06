Honorários de Isabel II aumentam 8% para mais de 93 ME em 2018

Os honorários que a rainha Isabel II receberá do Estado britânico para exercer as suas funções aumentou para 82,2 milhões de libras (93,5 milhões de euros) no ano fiscal de 2018/2019.



Este valor representa mais 8 por cento em relação ao ano anterior e é justificado pelo facto de o Património da Coroa, gerido pelo Estado para o benefício da Nação, ter gerado uma receita no ano fiscal de 2016/2017 de 328,8 milhões de libras (373 milhões de euros), mais 24,7 milhões de libras (28 milhões de euros) do que no ano anterior. O Património da Coroa é o conjunto de propriedades imobiliárias que pertencem à Casa Real, mas que desde 1760 é gerido pelo Estado que anualmente atribui uma dotação à monarca para que possa manter os seus palácios e desenvolver a sua agenda oficial. De acordo com os dados agora divulgados, no próximo ano fiscal Isabel II receberá 25 por cento da receita gerada pelo Património da Coroa em 2016/2017.