Homens ganham mais do que as mulheres, é a manchete do Açoriano Oriental. Os homens ganham, em média, mais 93,8 euros do que as mulheres no desempenho de atividades profissionais idênticas no setor privado regional, segundo relatório do Observatório do Emprego



O melhor das ilhas passado para desenho é destaque de foto de capa. Rede de trilhos estende-se por 700 quilómetros, ‘Quarteirão’ dá vida ao comércio alternativo, ‘SuperAçor’ campeão de Portugal de Cruzeiros 2017, e Portugal de bronze na Taça das Confederações, são outros títulos