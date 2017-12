Harlem Gospel Choir homenageia Beyoncé este sábado no Teatro

O espetáculo de Natal do Harlem Gospel Choir chega a Ponta Delgada este sábado, dias antes de passar pelos palcos do Porto e Lisboa num revisitar em registo gospel do repertório da norte-americana Beyoncé.

A atuação do grupo, que se apresenta em Portugal pela nona vez, está marcada para este sábado no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel: antes, o Harlem Gospel Choir teve já passagens por concelhos como Évora, Braga, Funchal ou Coimbra e a digressão fecha com atuações na segunda-feira na Casa da Música (Porto) e na terça-feira no Centro Cultural de Belém (Lisboa).

Para 2017, o Harlem Gospel Choir preparou uma homenagem a uma das cantoras mais conhecidas da atualidade, Beyoncé, compositora e intérprete que, em nome próprio, editou até ao momento seis álbuns de estúdio.

"O gospel tem a condição singular de ser, ao mesmo tempo, uma música de devoção e de celebração e, por isso, as atuações do Harlem Gospel Choir são sempre exuberantes e profundamente sentidas", anuncia a promotora do espetáculo.

O grupo de Harlem foi fundado por Allen Bailey em 1986, "depois de um momento de inspiração obtido ao assistir a uma cerimónia de homenagem a Martin Luther King", nota ainda a promotora Uguru.

A Portugal, o grupo trouxe já espetáculos de homenagem a nomes da música como Michael Jackson, Stevie Wonder, Whitney Houston ou Adele.