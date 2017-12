Homem que fazia caça submarina em São Jorge dado como desaparecido

Segundo Rafael da Silva - com jurisdição no Faial, no Pico e em São Jorge -, o alerta chegou à Autoridade Marítima através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, depois de um familiar ter dado conta do desaparecimento, "ao anoitecer", de um "cidadão português, residente em São Jorge".

O familiar indicou que o homem "saiu para fazer caça submarina e não regressou" a casa.

As buscas estão a decorrer na Fajã das Almas, no concelho das Velas, em São Jorge, mobilizando em conjunto "Autoridade Marítima, Capitania, Polícia Marítima, Estação Salva-vidas, o navio da Marinha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários tanto das Velas, como da Calheta de São Jorge".

O capitão do porto da Horta, na ilha do Faial, adiantou que as buscas estão a ser feitas na orla marítima e através de mergulhadores.