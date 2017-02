Homem detido na posse de pólen de haxixe em Santa Maria

Um homem foi detido em Santa Maria suspeito de tráfico de droga e que tinha na sua posse uma quantidade de pólen de haxixe suficiente para mais de 400 doses individuais, informou a Polícia Judiciária (PJ).



Um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ adianta que o homem, de 37 anos, foi detido em colaboração com Guarda Nacional Republicana, no âmbito de uma investigação em curso.