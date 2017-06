Homem detido junto ao parlamento britânico por suspeita de estar armado

Um homem foi detido junto ao edifício do parlamento britânico hoje de manhã sob a suspeita de estar armado, mas não resultou em qualquer ferimento.



"O homem, com cerca de 30 aos, foi detido por suspeita de ter na sua posse uma faca", indicou a polícia.

O incidente ocorreu às 11:10 horas desta manhã, tendo a situação sido entretanto normalizada.

Uma fotografia exibida na estação pública de televisão BBC mostra um homem de barba, vestido com calças pretas e uma camisola cinzenta a com as mãos atrás das costas.

Em redor estão vários agentes armados, que testemunhos citados por outros meios de comunicação social dizem que atuaram rapidamente.

O parlamento britânico está sediado no Palácio de Westminster, onde funcionam a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes.

A segurança do edifício foi reforçada, incluindo com barreiras de metal junto às portas de acesso, desde o ataque terrorista de 22 de março.

Nesse dia, Khalid Masood começou por atropelar várias pessoas que caminhavam no passeio na ponte de Westminster e esfaqueou um agente da polícia junto da entrada dos edifícios do parlamento britânico, acabando por ser abatido a tiro.