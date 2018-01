Homem detido em São Miguel por tentar matar um polícia com faca

A PSP deteve um homem, na Lagoa, ilha de São Miguel, por tentativa de homicídio de um polícia com uma faca, foi hoje anunciado.

Um comunicado do relatório da atividade policial nos Açores adianta que o homem, de 30 anos, foi detido na Lagoa por tentativa de homicídio, com arma branca, de um agente de autoridade.

O porta-voz da PSP nos Açores, comissário Nuno Costa, adiantou à agência Lusa que a situação ocorreu "ao final da tarde de segunda-feira quando o homem tentou esfaquear o agente com uma faca na via pública nas imediações da residência do elemento policial".

“O homem, com antecedentes criminais, ainda tentou fugir, mas foi intercetado pelos elementos policiais”, adiantou ainda, acrescentando que as causas estão a ser investigadas.