Homem detido em Santa Maria por conduzir com uma TAS de 3,3 g/l

A Polícia de Segurança Pública deteve, esta quinta-feira, um homem de 42 anos, em Vila do Porto, na ilha Santa Maria, por conduzir com uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 3,3 g/l.

Recorde-se que a taxa máxima de álcool no sangue com que se pode circular é de 0,5 g/l e que, no caso dos condutores recém-encartados e profissionais, o limite é de 0,2 g/l.

Este é o segundo caso, naquela mesma ilha e no espaço de um mês, em que a PSP detém um condutor que se apresenta com uma taxa de álcool no sangue superior a 3 g/l.