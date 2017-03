"Homem detido após roubar e fazer ameaças em autocarro" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que um homem acabou algemado pelos agentes da autoridade em Água de Pau depois de se ter recusado a pagar um bilhete de autocarro, roubado dinheiro da caixa do condutor e ameaçado os passageiros de morte.



A manchete fotográfica destaca o primeiro dia do Azores Airlines Rallye e titula "'Kajto' líder pela terceira vez no final do primeiro dia". "Europa reduz apoios para prejuízos de calamidades", "Cachalote que arrojou no Pópulo estava doente" e "Petição pede legalização de partidos regionais" são os restantes títulos de capa.