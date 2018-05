Homem com queimaduras de 1.º e 2.º graus após incêndio urbano

Um homem de 47 anos sofreu queimaduras de 1.º e 2.º graus num incêndio na cozinha do apartamento onde reside, na Trofa, tendo sido transportado para o Hospital São João, no Porto.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários da Trofa, o incêndio aconteceu após um casal ter tentado apagar com água as chamas numa frigideira que tinham esquecido ao lume. O acidente deu-se no primeiro andar de um prédio de cinco pisos, em São Martinho de Bougado, acabando os danos materiais por se circunscreverem à cozinha da habitação, acrescentou a fonte dos bombeiros. A mulher da vítima foi também assistida no local devido à inalação de fumo, sendo o marido transportado para o Hospital São João, no Porto. O alerta foi dado cerca das 21:10 e cerca de uma hora depois os bombeiros concluíram a sua intervenção.