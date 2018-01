Homem apanhado em flagrante a traficar droga nas Flores

O indivíduo foi observado pelos militares após denúncia e acabou mesmo detido em flagrante delito, tendo a revista sumária evidenciado que se encontrava na posse 33 doses de haxixe.

De acordo com o comunicado que a GNR fez chegar a este jornal, no decorrer das diligências foi ainda realizada uma busca domiciliária à residência do detido, onde se encontravam mais 25 doses de liamba, 20 euros em numerário, quatro telemóveis, uma faca utilizada para o corte do estupefaciente e material de embalamento.