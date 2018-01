Homem de 50 anos apanhado a tentar assaltar a Câmara da Lagoa

Em Angra do Heroísmo, por seu turno, foi detido um homem de 21 anos por tráfico de estupefacientes.



O suspeito foi detido depois de uma busca à sua residência, que permitiu à PSP apreender "5958 doses individuais [de haxixe], elevados valores monetários e outros objetos relacionados com a atividade", pode ler-se num comunicado enviado a esta redação.

De acordo com a informação remetida pela PSP, foi ainda detido um homem no concelho de Vila Franca do Campo por conduzir com uma taxa de alcoolémia no sangue de 1,5 g/l e, no Nordeste, uma mulher e outro homem por conduzirem sem carta.