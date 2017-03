Homem abatido no aeroporto de Orly-Paris estava identificado pela polícia

O homem abatido hoje no aeroporto de Orly-Paris, depois de ter roubado uma arma a um militar, estava identificado pela polícia e pelos serviços de informação, disse o ministro do Interior francês.



Em declarações à imprensa no aeroporto, Le Roux confirmou que o mesmo homem abriu fogo uma hora e meia antes do incidente no aeroporto, numa operação policial em Stains, a norte da capital, onde feriu uma agente.

O condutor do veículo disparou sob três agentes numa operação stop quando ia apresentar os documentos do carro, ficando um deles ligeiramente ferido.

Segundo o canal BFM TV, o homem abandonou o veículo, um Renault Clio que havia previamente roubado, no departamento de Val de Marne, e ali roubou um outro carro, um Citroen Picasso, que posteriormente foi localizado no parque de Orly.

Este homem foi hoje abatido no aeroporto de Orly, em Paris pelas forças da ordem, depois de ter roubado uma arma a um militar do dispositivo de vigilância antiterrorista, anunciou o Ministério do Interior francês.

Cerca das 7h30 de Lisboa (8h30 em Paris), "um homem arrebatou uma arma a um militar e depois refugiou-se numa loja do aeroporto antes de ser abatido pelas forças de segurança", declarou à France Presse um porta-voz do Ministério do Interior.

O tráfego aéreo foi, entretanto, "completamente interrompido no aeroporto de Orly", nos arredores de Paris.