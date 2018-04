Holdimo anuncia pedido de convocação de Assembleia Geral da SAD do Sporting

A Holdimo, do empresário angolano Álvaro Sobrinho, detentora de cerca de 30 por cento do capital da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting, anunciou esta segunda-feira ter solicitado a convocação de uma Assembleia Geral da Sporting SAD.

Em comunicado, a empresa considera necessário “debater e resolver os problemas internos” do clube em sede de uma Assembleia Geral e fundamenta a sua decisão, entre outras razões, com as consequências financeiras e com o “com potencial prejuízo” da atual clivagem no clube “para os ativos da sociedade”.

“As ações da Sporting SAD estão suspensas da negociação bolsista, pela segunda sessão consecutiva, em consequência de quebras de cotação superiores a 30 por cento”, começa por apontar.

Depois, a Holdimo considera que “o debate público sobre questões internas tem contribuído para uma exposição” que é “absolutamente dispensável e atentatória da melhor tradição da marca Sporting, com potencial prejuízo para os ativos da sociedade”.

“As relações humanas têm momentos de tensão que temos de saber gerir com a maior ponderação, discrição e bom senso. Os direitos económicos e desportivos fazem parte do ativo da Sporting SAD, é urgente encontrar soluções que nos recoloquem no caminho da valorização destes ativos”, pode ler-se.

No comunicado, a empresa faz notar ainda que “se tem abstido de participar no debate público de assuntos internos, mesmo não estando de acordo com a suspensão de jogadores da Sporting SAD”.

A Holdimo tem manifestado publicamente confiança no projeto para o clube 'leonino', liderado por Bruno de Carvalho.

Bruno de Carvalho criticou na quinta-feira as exibições de alguns jogadores do Sporting, a seguir à derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa, tendo, na sexta-feira, 19 jogadores do plantel, entre os quais Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Coates, Gelson Martins e Bruno Fernandes, divulgado um comunicado no qual manifestaram "desagrado" com as críticas.

Em resposta, Bruno de Carvalho partilhou um texto no Facebook, visível para os seus amigos na rede social, em que dava conta da suspensão dos jogadores que subscreveram o comunicado e fazia saber que teriam de enfrentar a disciplina do clube.

No sábado, o treinador da equipa, Jorge Jesus, afirmou que os futebolistas não receberam qualquer nota de suspensão por parte do clube e garantiu que Bruno de Carvalho lhe deu "liberdade para convocar os jogadores" que entendesse para o jogo de domingo com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, o que aconteceu, com os ‘leões’ a vencerem por 2-0.

Hoje, o presidente da AG, Jaime Marta Soares, disse que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar em funções e anunciou a intenção de agendar uma reunião magna com vista a uma eventual destituição do líder 'leonino', o qual ripostou afirmando que seria ele próprio a marcar uma AG para que os sócios se pronunciem separadamente sobre a continuidade dos órgãos sociais.