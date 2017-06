Herman José nas festas do Corpo de Deus

O artista Herman José é o cabeça de cartaz das festas do Corpo de Deus na Povoação, ilha de São Miguel, que arrancam na quarta-feira



A iniciativa, que termina a 18 de junho, contempla um programa profano e outro religioso.

Segundo uma nota da autarquia, o artista atua pela primeira vez naquele concelho no dia 17 às 23:00 locais (mais uma hora em Lisboa), revisitando os seus mais de 40 anos de carreira.

As festas do Corpo de Deus contemplam atuações musicais, uma missa solene na Igreja Matriz e uma procissão pelas principais artérias da vila enfeitadas com tapetes de flores, verduras e aparas de pinho tingidas.