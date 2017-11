Henrique Oliveira Rodrigues lança Notas Históricas - II

Os vários capítulos que compõem a obra têm origem em artigos publicados semanalmente no jornal Açoriano Oriental, entre 2006 e 2010, e procuram mostrar o progresso da autonomia administrativa dos Açores e a sua íntima relação ao desenvolvimento da cidade de Ponta Delgada, durante o século XIX e a primeira metade do século XX. A capa do livro é da autoria do arquiteto e pintor António Soares de Sousa, informa uma nota de imprensa.

Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues, nasceu em Ponta Delgada, e é licenciado em Medicina pela Universidade Clássica de Lisboa, com especialização em Medicina Interna e Cardiologia. Soma um vasto percurso político e é, desde 2004, presidente da Direção do Instituto Cultural de Ponta Delgada. Foi agraciado com a Insígnia de Reconhecimento Autonómico, pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.