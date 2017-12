Harry Kane bate recorde de golos num ano civil na liga inglesa

No encontro de abertura da tradicional jornada do ‘boxing day’ em Inglaterra, Harry Kane fez um ‘hat-trick’ no triunfo dos ‘spurs’, por 5-2, ao marcar aos 22, 39 e 67 minutos, passando a somar 39 golos na ‘Premier League’ em 2017.

Em 1995, Alan Shearer, melhor marcador da história da competição, tinha feito 36 golos no ano civil, ao serviço do Blackburn Rovers.

Com estes três golos, Kane, que fez o seu oitavo ‘hat-trick’ na liga inglesa, tornou-se no melhor marcador internacional de 2017, passando a somar 56 em todas as competições – clubes e seleções –, ultrapassando o argentino Lionel Messi, do FC Barcelona.

Em Wembley, Delle Alli (49 minutos) e Son Heung-Min (51) marcaram os outros dois golos do Tottenham, com Sofiane Boufal (64) e Dusan Tadic (82) a reduzirem para o Southampton, que não contou com o português Cedric Soares, lesionado.

Com este resultado, o Tottenham, que tem mais um jogo, subiu ao quarto posto, com 37 pontos, enquanto o Southampton segue no 13.º lugar, com 19.