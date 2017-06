Hanif Kureishi em Lisboa para escola de verão sobre cultura e globalização

O escritor e realizador Hanif Kureishi, o ensaísta Amir Mufti e a artista Amira Hanafi estão entre os convidados da escola de verão da Universidade Católica, cuja sétima edição começa no dia 26, em Lisboa, revelou a instituição.



A Lisbon Summer School, este ano dedicada ao tema "Global Translations", é dirigida a estudantes de doutoramento de ciências sociais, portugueses e estrangeiros, e inclui apresentação de estudos, 'masterclasses' e debates ao longo de uma semana em vários espaços de Lisboa e Sintra

O programa desta edição abordará temáticas relacionadas com migrações, globalização, identidade, refugiados e economia, com a presença, entre outros, do escritor Hanif Kureishi, do académico Michael Cronin, do ensaísta Amir Mufti e da escritora Maureen Freely, presidente do English PEN.

A escola de verão da Católica contará com mais de uma centena de participantes, destacando-se ainda a presença da artista americano-egípcia Amira Hanafi, que apresentará um trabalho inspirado na Priamvera Árabe.

Todos os anos, a Lisbon Summer School reúne "professores, curadores, artistas e jovens investigadores para uma semana de palestras, apresentações, debates e actividades artísticas que pretendem estimular a reflexão sobre a cultura e arte contemporâneas", sustenta a organização.

Além da Universidade Católica, a escola de verão terá atividades até 01 de julho em locais como o Centro Ismaili e a livraria Ler Devagar, em Lisboa, e Palácio Monserrate, em Sintra.