Há portugueses entre os afetados pela tempestade Harvey

Segundo José Luís Carneiro, entre as vítimas mortais já identificadas pelas autoridades norte-americanas, "não há nenhum português ou lusodescendente".

"Temos a informação de que haverá portugueses afetados. Em que termos, é essa a informação que estamos a procurar recolher", indicou o governante à Lusa, que acrescentou que apenas nas últimas horas houve um recuo da tempestade tropical, permitindo assim desenvolver "diligências de reconhecimento e de validação das informações".

O Governo português desconhece, para já, quantos portugueses terão sido afetados.

"Há locais que ficaram em condições que impedem literalmente que qualquer diligência possa ser desenvolvida", explicou José Luís Carneiro.

O secretário de Estado garantiu que os serviços consulares portugueses têm acompanhado a situação "desde a primeira hora".

As autoridades dos Estados Unidos elevaram, na noite de quinta-feira, para 39 o número de mortes provocadas direta ou indiretamente pela tempestade Harvey.

As autoridades afirmaram que as inundações devem cessar em grande parte da cidade de Houston e do condado de Harris hoje ao final do dia ou na manhã de sábado.

O Harvey chegou como furacão de categoria 4 numa escala de 5 no passado fim de semana e converteu-se dias depois numa tempestade tropical, até ter passado, finalmente, esta quarta-feira, a depressão.

Em Houston, cidade de 2,3 milhões de habitantes, o Harvey causou inundações sem precedentes na história dos Estados Unidos e enormes prejuízos que devem levar até meses a contabilizar.

Este é o primeiro desastre natural que Trump enfrenta enquanto Presidente dos Estados Unidos.